السيسي: لا تنساقوا وراء التشكيك المتعمد لتشويه الجهود التنموية الضخمة

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على أهمية عدم الانسياق وراء التشكيك المتعمد المغرض من بعض الأطراف التي تسعى دائمًا إلى تشويه الجهود التنموية الضخمة المبذولة على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال تفقده، بعد ظهر اليوم الجمعة، الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى، وصرّح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن جولة الرئيس تضمنت تفقد سير العمل بتطوير كورنيش المقطم، فضلاً عن المحاور المؤدية إلى هضبة المقطم، التي ستساعد على سهولة وسرعة ربطها بمختلف أحياء القاهرة وتتيح انتقال المواطنين على نحو يسير، بما فيها محور «ياسر رزق» الذي سيربط منطقة وسط البلد وطريق صلاح سالم بهضبة المقطم.

وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي تطرّق إلى الأعمال الجارية حاليًا لتطوير طريق الساحل الشمالي، مشيراً إلى متابعته الشخصية لآراء وملحوظات المواطنين بشأن الطريق، مؤكداً أنه لم يتم الانتهاء بعد من تطوير الطريق بالكامل وبشكل نهائي، بما يشمل كل الأعمال الفنية وتزويده بالخدمات والإرشادات المرورية اللازمة لتنظيم حركة السيارات.