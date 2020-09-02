من خالد يوسف لحادثة فيرمونت.. الكاميرات "شاهد شاف كل حاجة"

لم تعد أدلة الثبوت في القضايا الجنائية قائمة على العنصر البشري كثيرًا فيما يعرف بـ"شهود العيان"، إذ أنه حتى لو توافر هؤلاء الشهود في أي قضية فهم محل شك، بدليل أن القاضي لا يستمع لشهادتهم إلا بعد أداء القسم، كما عوقب الكثير من الشهود بتهمة شهادة الزور وتضليل العدالة.

لكن الكاميرات التي تحمل في عالم الحوادث والقضايا لقب "الشاهد الصامت" نادرًا ما يجري التشكيك فيما تلتقطه، إذ يجري فحص أفلامها من خلال معامل خاصة للتأكد من صحتها، ولذلك ساهم هذا الشاهد الصامت في كشف ملابسات وغموض قضايا هزت الرأي العام ليصبح بحق "شاهد شاف كل حاجة".

قضية الفيرمونت

آخر هذه القضايا قضية الفيرمونت التي ترجع أحداثها لعام 2014، عن تعرض فتاة للاغتصاب الجماعي على يد 7 شباب، وصوروا تلك المشاهد بكاميرا الهاتف المحمول، ليهددوها بنشرها بعد ذلك، ودونوا أسماءهم على مناطق حساسة من جسدها.

وعلى الرغم من تأكيد مصادر بالفندق أن حماية حقوق النزلاء ومنها الحفاظ على خصوصيتهم حق أصيل يكفله القانون وجميع الأعراف، لذا فإن كاميرات المراقبة الموجودة بالفنادق غير موجودة بالغرف المغلقة أو بدورات المياه، لكنه أكد تواجد هذه الكاميرات لحفظ الأمن العام أمام الفندق وداخل قاعات الاستقبال وفي الأماكن المفتوحة والممرات.

فيديوهات خالد يوسف

وبالعودة للوراء وتحديدًا في 7 فبراير 2019، أثيرت قضية الفيديوهات الجنسية المسربة والمنسوبة للمخرج والنائب خالد يوسف، وأصبحت حديث الرأي العام بعدما ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على ممثلتين، وإحالتهما للنيابة التي وجهت لهما تهمة «التحريض على الفسق والإعلان عن نفسهما لممارسة الرذيلة في مقاطع فيديو مصوّرة، وممارسة الجنس الجماعي مع آخر»، دون ذكر اسمه، وخلال التحقيقات التي تولتها نيابة مدينة نصر اعترفت الفنانتان على المخرج، وأرشدتا عن المكان، الذي جرى تصوير تلك المقاطع فيه.

فيما قال خالد يوسف عبر صفحته الشخصية "أتعرض لحملة مستميتة وممنهجة وممولة لتشويهي بكل السبل، بدأت منذ دخولي مجلس النواب واستمرت حتى الآن ولها مواسم تشتد وتكثف وتنوع طرقها كلما طرحت رأي أو اتخذت موقفًا".

قاتل طفليه بالدقهلية

وجرى كشف غموض حادث مأساوي من خلال كاميرات المراقبة، وهو اتهام المدعو محمود نظمي، بقتل طفليه ريان ومحمد، بمركز ميت سلسيل محافظة الدقهلية، حيث ادعى في بداية الواقعة أنه فوجئ باختفاء الطفلين داخل الملاهي.

وبحسب التحقيقات كشف مقطع فيديو كذب ادعاء المتهم محمود نظمي، وأظهر أنه اصطحب الطفلين بعد خروجهما من الملاهي بمركز ميت سلسيل، وذلك بحسب ما رصدته الكاميرات بمحطة وقود الشرقاوي بمدينة فارسكور بدمياط، وتبين من خلال التسجيل وجود الطفلين مع والدهما بالفعل داخل سيارته.

وأظهرت كاميرات المراقبة المُثبتة على طول الطريق من بلدة المُتهم، ميت سلسيل، وحتى مدينة فارسكور بمحافظة دمياط مكان ارتكاب الجريمة، وفي توقيتات تتفّق مع تاريخ الواقعة، وقرر بعض الشهود رؤيتهم للمتهم صحبة نجليه، في أماكن مُتفرقة كلها في الطريق من ميت سلسيل إلى فارسكور.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عدم صحة ما سبق، وأن ما أدلى به المتهم سالف الذِكر من اختفاء نجليه كله كذب، إذ اعترف المتهم في التحقيقات بإرتكابه واقعة قتل نجليه، بأن اصطحبهما وألقاهما تباعًا في نهر النيل من أعلى كوبري فارسكور، مُعللاً ذلك بـ«إصابته بإكتئاب حاد وتعاطيه المواد المُخدرة»، رغبة منهُ في تخلصيهما من مساوئ الحياة، وما قد يلحقهُما من عار بسبب سوء سلوكه، وتبديده لثروته، لذا اختمر في ذهنه فكرة قتلهُما قبل الواقعة بعشرة أيام، حتى واتتهُ الفرصة لتنفيذ جريمته.

مذبحة كفر الدوار والهرم

القضايا كثيرة والتفاصيل التي تثبت دور الشاهد الصامت أكثر، ومنها ما حدث بمدينة كفر الدوار بعدما عثرت الأجهزة الأمنية على ربه منزل وطفليها مذبوحين داخل منزلهم.

وأشارت أصابع الاتهام إلى الزوج أنه مرتكب الواقعة وخاصة بسبب اختفائه، لكن الكاميرات أشارت لنجل عم المجني عليه، والذي انهار واعترف بارتكاب الواقعة، وقال إنه حاول أن يمارس معها الجنس ولكنها رفضت وهددته بفضح أمره، فقام بذبحها وطفليها وترك المنزل وهرب.

أما مجزرة الهرم فكشفت تفاصيلها كاميرات المراقبة عندما اتهم جزار بذبح زوجته وتقطيعها إلى أربعة أجزاء، ووضعها في ثلاجة المنزل "ديب فريزر" وترك المنزل هاربا، حيث فرغت الأجهزة الأمنية كاميرات المراقبة، وجرى تتبع خط سير المتهم من منطقة الهرم حيث مسرح الجريمة.

كشف غموض مقتل نرويجي

وكشفت الكاميرات غموض حادث العثور على جثة «نرويجي» مقتولاً داخل شقته بمنطقة دار السلام، بعدما التقطت كاميرات المراقبة أسفل العقار الكائن به، توقف توك توك ونزول ثلاثة أشخاص منه يرتدي أحدهم نقاباً، تبين أنهم وراء الحادث، بعد تحديد هوياتهم، وضبطهم في أحد الكمائن.

ورصدت كاميرات المراقبة أيضًا المتهمين بسرقة محل هواتف محمولة بمنطقة حدائق الأهرام، كما كشفت كاميرات المراقبة عن هوية المتهمين بسرقة 20 ألف جنيه من داخل حضانة بمنطقة المعادي الجديدة.