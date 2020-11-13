"الأسرة" ترفض دعوى لينا الفيشاوي لإلزام والدها بدفع مصاريف الدراسة

قضت محكمة الأسرة بالخليفة، الخميس، برفض الدعوى المقامة من دفاع لينا الفيشاوي، والتي يطالب فيها بإلزام والدها الفنان أحمد الفيشاوي، بدفع المصاريف الدراسية.

وقالت مصادر مطلعة، إن القانون كفل لـ"لينا" ودفاعها الحق في الاستئناف على الحكم الصادر اليوم والقاضي برفض دعواهم.

الدعوى المنظورة اليوم لم تكن الأولى، فقد قاضت لينا والدها في عدة قضايا، وشهدت المحاكم جولات قضائية بينهما، ففي نهاية أكتوبر الماضي، أصدرت محكمة الأسرة في مصر القديمة، حكمها بزيادة مصروفات نفقة "لينا" إلى 20 ألف جنيه.

وشهدت الجلسة تقديم المحامي شعبان سعيد محامي، هند الحناوي، والدة لينا، بحافظة مستندات وأوراق رسمية تفيد بارتفاع صافي دخل أحمد الفيشاوي، مدعومة بشهادة من نقابة المهن التمثيلية محصور بها عدد المسلسلات واﻷفلام التي شارك فيها، وهو ما دعمته تحريات الأجهزة الأمنية.

وكان "سعيد" قد رفع دعوى زيادة نفقة لينا الفيشاوي ابنة موكلته هند الحناوي وطليقة الفنان أحمد الفيشاوي، التي كانت مقدرة سابقًا بـ10 آلاف جنيه، وقضت المحكمة بزيادتها إلى 20 ألفًا.

وفي نوفمبر العام الماضي، قررت محكمة أسرة الخليفة، قبول التظلم المقدم من هند الحناوي، وقضت بإلغاء قرار منع ابنتها "لينا" من السفر وتراقب الوصول، والذي سبق صدوره لصالح والدها "أحمد الفيشاوي".

وشمل الحكم في الدعوى رقم 1183 لسنة 2019، أسرة الخليفة، إلغاء أمر منع السفر، واعتباره كأن لم يكن، وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليه.