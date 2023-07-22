أسعار مولد الكهرباء في الأسواق.. تبدأ من 5 آلاف جنيه

تستحوذ الأجهزة الكهربائية على جزء كبير من حياة المواطنين المعيشية، إذ يعتمدون عليها بشكل أساسي في كل شيء، لذا يهتمون دوما بمعرفة الجديد منها، ومتابعة أسعارها، لشراء ما يلزهم، وفي ظل الموجه الحارة وفترات تخفيف أحمال الكهرباء، يهتم الكثيرون بمعرفة أسعار مولد الكهرباء في الأسواق.

فائدة مولد الكهرباء

ويعمل مولد الكهرباء على تشغيل الأجهزة الكهربائية بالكامل في المنازل، أو المؤسسات حال عدم وجود تيار كهربائي أو انقطاعه في أي لحظة ما.

أسعار مولد الكهرباء

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء على مدار الساعة، تستعرض «الوطن» تفاصيل أسعار مولد الكهرباء، كما هي معلنة من قبل أسواق ومحلات الأجهزة الكهربائية، التي جاءت على النحو التالي:

أسعار مولد الكهرباء الوظيفي

مولد وظيفي، بقوة 6000 وجهد كهربائي 24 فولت، يعمل بنظام تشغيل إلكتروني، ويتميز بصغر حجمه وسهولة حمله، ويتوفر في الأسواق بسعر 5 آلاف جنيه.

أسعار مولد كهرباء هوندا

يعمل بالبنزين، بقدرة 6 كيلو فولت أمبير، ويتوافر في الأسواق بسعر 50 ألف جنيه.

أسعار مولد الطاقة الشمسية

صغير الحجم ومحمول، يعمل بنظام إضاءة بـ10 مصابيح LED مع بطارية لوح شمسي بولي كريستالين 9 فولت/5 واط بالداخل، و3 مصابيح USB لإمداد الطاقة في حالات الطوارئ، للمنزل والتخييم في الهواء الطلق.

أسعار مولد التيار المتردد

يعمل بقوة 650 واط، وجهد كهربائي 240 فولت، ونظام تشغيل إلكتروني، و4 لتر حجم الخزان ويمكن تشغيله بالجاز.

أسعار مولد الكهرباء من الرياح

يعمل بتيار مستمر، ويتم تشغيله بطريقة إلكترونية، ومصنوع بجودة عالية وتصميم مذهل، ومتاح في الأسواق بسعر 359 جنيها.

أسعار مولد لحام ديزل

يعمل بقوة 2000 وات، ويباع في الأسواق بسعر 53 ألف جنيه.

أسعار وحدة تزويد طاقة

تعمل وحدة تزويد الطاقة اللامنقطعة UPS بخط تفاعلي بقوة 600 فولت أمبير، وتتميز بإنتاج ج موجة جيبية معززة، تمنع اندفاع التيار وتدفقه وضعفه وانقطاع الطاقة وتوفر حمل كهربائي ناتج من مصدر موثوق، ويباع في الأسواق بسعر 2850 جنيه.

أسعار جهاز الشحن والإضاءة

يعمل بنظام الطاقة الشمسية، وهو مناسب للأماكن الخارجية والتخييم، يعمل بقوة 10 واط، ويباع في الأسواق بسعر 3 آلاف جنيه.

توليد الكهرباء من الرياح

وذكر جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، أن طاقة الرياح أحد أنواع الطاقات المتجددة، التي تعتبر بديلا عن الوقود الأحفوري، كمصدر نظيف لتوليد الطاقة والكهرباء، مشيرة إلى أنه يتم توليدها عبر استخدام توربينات هوائية عملاقة توضع في مناطق مفتوحة واسعة تسمى بمزارع الرياح، لافتة إلى أن طاقة الرياح تتميز بأنها مصدر ذو تكلفة صيانة قليلة وصديقة للبيئة ونظيفة لا تتسبب في تلوث الهواء.