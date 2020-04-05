خبير اقتصادي: تصريح حسين صبور يعيدنا إلى عصر الإقطاع

قال بلال شعيب الخبير الاقتصادي،: " تصريحات رجل الأعمال حسين صبور، حول إعادة العمال بشكل كامل للمصانع ترجعنا مرة آخرى إلى عصر الإقطاع".

وأضاف شعيب لـ"الوطن"، أن مصر ليست دولة ضعيفة كما ادعى البعض، موضحا أنها غنية بمواردها البشرية وأنها ثروة حقيقية ينبغي الحفاظ عليها، لافت إلى أن الدولة اتخذت من الإجراءات ما يضمن سلامة المواطن داخليا وخارجيا.

وأوضح أن توقف المصانع لن يأخذنا إلى الإفلاس، مؤكدا أنه يجرى تشغيل المصانع بالطاقة الإنتاجية القصوى والعمل بنظام 3 ورديات، وبالتالي فالوردية الواحدة تعادل 8 ساعات عمل ومع إجراءات الحظر فأن الوقت المسموح بالعمل يعادل 13 ساعة يوميا وهو ما يعادل العمل بنحو 1.5 وردية لتحقيق سلامة العنصر البشري مع الأخذ في الحسبان انخفاض الطلب على السلع خاصة مع توقف التصدير في الفترة الحالية وهو أمر خارجي يسمح للشركات بتخفيض الطاقات الإنتاجية، وهو ما دفع الدولة لاتخاذ العديد من الإجراءات الاقتصادية لتخفيف الآثار الناتجة عن الوباء العالمي ومساندة الشركات ومنها (تخفيض أسعار الوقود وكذلك تأجيل كافة الاستحقاقات المصرفية لمدة 6 أشهر).

وتسأل شعيب: "هل تخفيض الطاقات الإنتاجية للشركات للنصف لمدة 15 يوم يؤدي إلى الإفلاس؟ إذن فأين أرباح تلك الشركات في السنوات السابقة؟"، مشيرا إلى أن مطالبة الدولة برجوع العمل فورا، مبررا ذلك بأن كافة المصانع متوقفة تماما مثل الحديد والأسمنت والسيراميك، وأن زيادة عدد الإصابات يمكن أن يؤدي لزيادة عدد الوفيات.