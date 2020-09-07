مستندات.. تورط صلاح دياب في قضايا فساد جديدة منها 10 ملايين جنيه مخالفات

كشفت تحريات الأموال العامة عن تورط صلاح دياب في قضايا فساد جديدة، منها غرامات المباني المخالفة بمبلغ 10 ملايين و215 ألفا و400 جنيه.

كما كشفت عن أن الضرائب العقارية متبقى عليه مبلغ 25374 جنيها من ضرائب 2020 الخاصة بمصنع لابوار، كما أن مصنع كوين الذي اشتراه لم يدرجه بالضرائب العقارية منذ شرائه، وتهرب من سداد الضرائب، مؤكدة تشكيل لجنة لتحديد القيمة التي قد تصل إلى أكثر من 5 ملايين جنيه.

ووذكرت أن الأرض المستولى عليها من المسجد والشارع تبلغ 3500 متر تصل إلى 60 مليون جنيه.