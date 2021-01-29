محامي الطبيبة البيطرية: زوجها وراء التصوير.. ولم يقدم فيديو واحدا للشرطة

أكد المحامي عصام عامر، وكيل الزوجة الطبيبة البيطرية التي عرفت إعلاميا بـ«الزوجة العنتيلة»، أن ما تم تداوله إعلاميًا عبر المواقع الإخبارية والصحف ووسائل الإعلام حول وقائع الزنا لموكلته والـ40 فيديو لها، تُعد وسيلة رخيصة للتشهير بها، وعارية تمامًا عن الصحة.

وأكد أن «من شرع في التصوير هو الزوج نفسه، ولكنه ادعى تلك الاتهامات الباطلة لإسقاط حقوقها الزوجية، وسأقتص منه كل الحقوق حفاظًا على صالح موكلتي بالقانون يوم الأحد القادم».

وأشار المحامي، وكيل الزوجة، إلى أن «الزوج يتلاعب بالتشهير بموكلتي وحقوقها في القائمة ومؤخر الصداق، ولن يتم التهاون بهما، وما افتراه بحق موكلتي سيُجازى عليه حسب بنود القانون الجنائي بالسجن وليس الغرامة».

وأضاف بقوله «كافة الفيديوهات مفبركة ولم يقدم المتهم للشرطة فيديو واحدا، ومن ارتكب جرم تصويره هو الزوج، كما اتضح في تحريات المباحث».

وكان المستشار عماد سالم، المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، وفور اطلاعه على نتائج التحقيقات التي أجريت في واقعة بلاغ زوج ضد زوجته «طبيبة بيطرية» بشأن واقعة الزنا وممارسة العشق مع آخرين، قد وجه باتخاذ عدة قرارات عاجلة في واقعة البلاغ وحيثياته.

كما وجه المحامي العام المستشار محمد البليشي، مدير نيابة ثان المحلة في تعليماته، بضرورة استدعاء الزوجين، والتأكد من نسب الطفل من خلال إلزام الزوج بتحمل تكاليف فحوصات إثبات النسب بالنسبة للطفل الذي يعيش بوصاية والدته، فضلاً عن طلب التحريات الأمنية حيال الواقعة، والتأكد من وجود علاقات مشبوهة للزوجة من عدمه.

كما عنف أعضاء النيابة العامة، المحامي وكيل الزوج لاعتراضه على عدد من القرارات، أهمها تحمل تكاليف نفقات فحوصات إثبات النسب والتشكيك في الفيديو المقدم من موكله، واتهامه للزوجه بارتكاب الفعل الفاضح مع آخرين، فيما أيدت النيابة في قرارها الأخير عرض الفيديو والصور المقدمة على خبراء فنيين والأدلة الجنائية للتأكد من صلاحيتها وتاريخ التقاطها.

وكان المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية وجه رئيس نيابة ثان المحلة بفتح باب التحقيق في بلاغ زوج ضد زوجته بالزنا وممارسه الرذيلة، في وقائع مسجلة بفيديوهات مع أشخاص غرباء بمنزل الزوجية بنطاق مدينة المنصورة.

وأفادت مصادر أمنية لـ«الوطن» عدم صحة الاتهام كون الفيديو المقدم من الزوج ضد الزوجة لا تظهر فيه صور شخص بعينه، وذلك سعيًا في الضغط عليها، وإبرائها من حقوقها الزوجية، فضلاً عن تخبط الزوج في روايات الاتهامات متنوعة بتقديمه صورًا ولقطات لزوجته مع زملائها بالعمل قبل زواجها به الرسمي قبل 3 سنوات، وهو ما اتضح في صغر المرحلة العمرية للزوجة عقب تخرجها وعملها بإحدى شركات الأدوية الخاصة.