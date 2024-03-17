فريق عمل مسلسل الحشاشين يعود إلى بلاتوهات التصوير.. ما السبب؟

بعد أيام من انتهاء تصوير أحداث مسلسل الحشاشين بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، وتأكيد المخرج بيتر ميمي الانتهاء من تصوير المشاهد، عاد المشاركون إلى بلاتوهات التصوير مرة أخرى اليوم الأحد، بحسب ما أكده مشاركون في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

ويعود أبطال العمل والمخرج بيتر ميمي ومدير التصوير حسين عسر وآخرون، مع الفنيين والمصورين إلى البلاتوهات مرة أخرى، حسبما أكدت مصادر لـ«الوطن» بسبب تغيير بعض المشاهد الأخيرة من مسلسل الحشاشين.

وفي بداية شهر مارس الجاري، أعلن المخرج بيتر ميمي الانتهاء من تصوير مشاهد مسلسل الحشاشين، ونشر صورة تجمعه بكريم عبدالعزيز والكاتب عبدالرحيم كمال مؤلف المسلسل، والعديد من أبطال العمل، وكتب معلقًا: «النهارده كان آخر يوم لحسن الصباح.. شكرًا أستاذ كريم على الدعم والمجهود والالتزام والحماس.. شكرًا أستاذ عبد الرحيم كمال على حسن الصباح.. شكرًا لأكتر فريق إخراج مُخلص.. يا رب أكرمنا من عندك».

بيتر ميمي: سعيد إن المسلسل خلاكم تقروا وتسألوا

كما نشر بيتر ميمي أيضًا منذ يومين منشورا عبر صفحته على «فيس بوك»، موضحًا بعض الأمور في حلقات المسلسل: «كل سنة وأنتم طيبين وسعيد إن المسلسل خلاكم تقرأوا وتسألوا.. وشوية شوية هتفهموا المسلسل.. صحصحوا معانا كده يا شباب خلونا نعمل شكل جديد.. وتبقى بداية ومع الوقت يتعمل أفضل وأكبر وأحسن من اللي إحنا عاملينه.. ومع الوقت ننافس».

أحداث مسلسل الحشاشين

وتدور أحداث مسلسل الحشاشين في إطار تاريخي بالقرن الحادي عشر، حول زعيم الحشاشين حسن الصباح، وقيادته للفرقة التي اشتهرت بتنفيذ عمليات اغتيالات دموية لشخصيات مرموقة في تلك المرحلة.

مواعيد عرض مسلسل الحشاشين

وتتضمن مواعيد عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC في رمضان 2024 الحلقة 7 ، العرض الأول للحلقة في تمام الساعة التاسعة والربع مساء، وتعرض للمرة الثانية على قناة DMC دراما في تمام الساعة الحادية عشرة مساء، بينما تعاد الحلقة في تمام الساعة الـ 1:45من صباح اليوم التالي بالإضافة إلى إعادة ثانية في تمام الساعة الـ 4:15 عصرًا.