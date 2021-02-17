بـ4 ملايين جنيه.. تعرف على مواصفات الأمان في سيارة عمرو أديب

تعرض الإعلامي عمرو أديب في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، لحادث سير على طريق دهشور وهو يستقل سيارته «رانج روفرvogue»، وأصيب في الحادث وعلى إثره انتقل إلى المستشفى لتلقي العلاج وإسعافه.

تتوفر فى سيارة الإعلامى عمرو أديب رانج روفر vogue العديد من وسائل الأمان المختلفة وعلى سبيل المثال لا الحصر فتتميز «رانج روفر vogue» بالآتي:

_ نظام مراقبة النقطة العمياء

_ نظام مراقبة محيطية

_تحذير من مغادرة المسار

_ رادار لمراقبة الشوارع

_ إنذار عند استشعار السيارة بوجود حادث

_ وسائد هوائية فى جميع أجزاء السيارة

_ الفرملة الإلكترونية فى حالات الطوارئ

كل وسائل الأمان هذه لم تمنع السيارة من وقوع الحادث ويرجع ذلك كما ذكر خبراء من قبل إلى عدم ربط حزام الأمان أو عدم تفعيل بعض وسائل الأمان في بعض السيارات.

تعمل «رانج روفر vogue» بمحرك 3.0 لتر تربو 6 مكون من 6 أسطوانات يولد قوة 380 حصانا وأقصى عزم للدوران يبلغ 450 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات.

وتتسارع من الثبات لسرعة 100 كم\س فى 7.8 ثانية وتصل لسرعة قصوى 209 كم\س محددة إلكترونيا، وسعة خزان الوقود يبلغ 104 لترات.

وتبلغ سعرها من 3 ملايين و390 ألف جنيه إلى 4 ملايين لنسخ محركات الـ3000cc.

وكشفت مصادر طبية في المستشفى التي استقبلت عمرو أديب، أنه خرج منها بعد إجراء الفحوصات اللازمة للاطمئنان على حالته الصحية وعدم وجود نزيف داخلى، وذكر أحد معدي برنامجه أن الإعلامي عمرو أديب بخير.