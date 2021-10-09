توجيه عاجل من وزير التعليم العالي لطلاب جامعة عين شمس

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، صباح اليوم السبت، جامعة عين شمس، في أول أيام العام الدراسي الجديد 2021-2022، وأدى الوزير تحية العلم وسط قيادات الجامعات والطلاب، وتبادل معهم حديثًا أبويًا، واطمأن على استعدادهم لبدء العام الدراسي الجديد، ووجههم بالحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا؛ تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتطعيم كافة منتسبي الجامعات والمعاهد حفاظا على سلامة وصحة الجميع.

وتابع وزير التعليم العالي، على تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل مباني الجامعة وقاعاتها الدراسية، ومتابعة دخول الطلاب للجامعة بشكل منظم.

وشدد على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، والامتثال الكامل لما يصدر من توجيهات في إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن هذا يأتي في إطار حرص الوزارة على إتمام العملية التعليمية والبحثية والتدريبية على الوجه الأكمل، والحفاظ على حياة كافة أطراف المنظومة الأكاديمية، ونجاح العام الدراسي على كافة المستويات.

الإعلان عن الجداول الدراسية

وأشار عبد الغفار إلى انتهاء كافة الجامعات من استكمال تجهيز منشآتها الجامعية لاستقبال الطلاب، مع التأكيد على سرعة الإعلان عن الجداول الدراسية، والانتهاء من تسكين الطلاب بالمدن الجامعية، مع اتخاذ كافة ما يلزم من معايير السلامة والأمان بجميع المنشآت الجامعية، لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب.

ولفت إلى ضرورة تحقيق الانضباط في العملية التعليمية، وتواجد القيادات الجامعية وأعضاء هيئات التدريس والهيئة المعاونة منذ اليوم الأول لبدء الدراسة؛ ضمانًا لحُسن سير العملية التعليمية.

وأكد على ضرورة استعداد الجامعات بخطط تنفيذية للأنشطة الثقافية والفنية والرياضية؛ لدورها الهام في اكتشاف وصقل المواهب والقدرات التي يملكها الطلاب، وإمداد مختلف المجالات الرياضية والعلمية والفنية في مصر بالأبطال والمبدعين والموهوبين منهم، مشيرًا إلى أهمية عقد الندوات التثقيفية؛ وتنمية الوعي القومي لدى الطلاب، وتنظيم زيارات ميدانية للمشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة في مختلف القطاعات.

تنفيذ خطة «التعليم العالي» للتحول الرقمي بالجامعات

وأشار «عبد الغفار» إلى استكمال تنفيذ خطة الوزارة للتحول الرقمي داخل الجامعات تنفيذًا لرؤية مصر 2030 لبناء مصر الرقمية، وذلك من خلال رفع كفاءة البنية المعلوماتية بالجامعات، وميكنة الاختبارات الإلكترونية، والمستشفيات الجامعية، والتوسع في انشاء المنصات التعليمية الإلكترونية، التي تعتمد على التعليم عن بُعد، والتي أثبتت جدارتها أثناء جائحة كورونا.

كما تابع عبد الغفار، سير العمل بمراكز التطعيم ضد فيروس كورونا داخل الجامعة؛ مشيدًا بانتظام العمل، وإقبال أعضاء هيئة التدريس، والعاملين، والطلاب على أخذ اللقاح، وهو ما يعكس مقدار الوعي لديهم، وحرصهم على إنجاح العام الدراسي الجديد، وانتظام سير العملية التعليمية.

يذكر أن الجامعات المصرية، بدأت العام الدراسي الجديد، بالاحتفال بالذكرى الـ48 لحرب أكتوبر المجيدة؛ بإقامة عدد من الأنشطة الثقافية، والفنية، والرياضية المختلفة؛ لتنمية الوعي القومي لدى الطلاب، وتعريفهم بأهمية نصر أكتوبر، والتضحيات التي قدمها رجال القوات المسلحة، ومساندة الشعب المصري لجيشه في تحقيقه هذا النصر العظيم.