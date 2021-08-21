متفوقا على الهضبة وتامر حسني.. حفل محمد رمضان الأكثر حضورًا بالساحل الشمالي

مع قرب ختام حفلات الموسم الصيفي بالساحل الشمالي، تصدر حفل الفنان محمد رمضان، الحفلات الأكثر حضورًا، بعد انتهاء حفله أمس في «جولف بورتو مارينا»، حيث حضره نحو 50 ألف متفرج.

50 ألف متفرج في حفل محمد رمضان

وحضر حفل محمد رمضان، الذي أقيم أمس الجمعة، في جولف بورتو مارينا، ما يقرب من 50 ألف شخص، بحسب ما أعلنته الشركة المنظمة، متفوقًا على حفل عمرو دياب، الذي أقيم على مسرح «ميوزيك أرينا الماسة» في العلمين الجديدة، منذ أسبوع تقريبًا، ووصل عدد حضوره إلى 20 ألف متفرج، وحفل تامر حسني في المسرح الروماني، الذي حضره ما يقرب من 15 ألف شخص.

الاستعراضات والتابلوهات الغنائية الراقصة

وخلال حفله الأخير، قدم محمد رمضان عددًا كبيرًا من الاستعراضات والتبلوهات الغنائية الراقصة على مدار ساعتين ونصف، حيث بدأ حفله بأغنيته الشهيرة «نمبر وان»، واستكمل وصلته الغنائية بتقديم عدد كبير من الأغنيات من بينها «مافيا»، و«أقوى كارت في مصر»، و«أنا الملك»، و«فيروس»، و«يا حبيبي»، و«إنساي»، و«على الله» و«رايحين نسهر»، وظهر خلالها شبه عارٍ، حيث خلع معطفه وأظهر جزءًا كبيرا من جسده.

بينما قدم تامر حسني على المسرح الروماني ما يقرب من 30 أغنية، من جميع أغنيات مشواره الفني، منها «صعبة، وأول مرة، وكل مرة، وبحبك، وحلو المكان، وعيش بشوقك، واختراع، وما بطلناش إحساس».

وخلال الحفل، احتفل فريق تامر حسني بعيد ميلاد نجمهم، على المسرح على نغمات أغنيته الشهيرة «كل سنة وإنت طيب»، وتفاعل الجمهور مع الحدث من خلال إضاءة أنوار هواتفهم المحمولة.

أما عمرو دياب في حفله بالساحل، فقدم 30 أغنية من بينها أغنيتان من ألبومه الجديد، وهما «أحلى ونص»، و«إتقل».