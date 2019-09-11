تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من إحباط محاولة إحدى الجمعيات تقنين وضع يدها بإجراءات صورية على نحو 7500 فدان بالطريق الإقليمي الجديد بالكيلو 72 طريق العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، وتبلغ قيمتها نحو 3 مليارات جنيه من خلال عرض مبلغ مالي ومساحة 20 ألف متر مربع على سبيل الرشوة إلى مدير إدارة الشؤون العقارية بمحافظة القاهرة.
وبالعرض على نيابة أمن الدولة العليا، جرى استصدار الأذون اللازمة لضبط المتهمين ومنهم رئيسة أحد الأحياء سابقا، إلى جانب ضبط المستندات ومبلغ الرشوة.
وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين، 15 يوما على ذمة التحقيقات.