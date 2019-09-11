تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من إحباط محاولة إحدى الجمعيات تقنين وضع يدها ‏بإجراءات صورية ‏على نحو 7500 فدان ‏بالطريق الإقليمي الجديد بالكيلو 72 طريق العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، ‏وتبلغ قيمتها نحو 3 مليارات جنيه ‏من خلال عرض مبلغ مالي ومساحة 20 ألف متر مربع على سبيل الرشوة إلى مدير إدارة الشؤون العقارية ‏بمحافظة القاهرة.

وبالعرض على نيابة أمن الدولة العليا، جرى استصدار الأذون اللازمة ‏لضبط المتهمين ومنهم رئيسة أحد الأحياء سابقا، ‏إلى جانب ضبط المستندات ومبلغ الرشوة.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين، 15 يوما على ذمة التحقيقات.