لبلبة تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية بإحدى لجان الدقي

وصلت منذ قليل، الفنانة لبلبة، إلى إحدى اللجان الانتخابية بمنطقة الدقي، للإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024.

لبلبة تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية

وحرصت لبلبة على التواجد أمام اللجنة مبكرا، وتجمهر حولها عدد من محبيها بعد أن أدلت بصوتها في الانتخابات الرئاسية، وحرصوا على التقاط صور تذكارية معها.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية لمدة 3 أيام، من اليوم وحتى الثلاثاء المقبل، على أن تُعلن النتيجة يوم 18 ديسمبر الجاري.