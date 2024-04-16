بشرى سارة من الحكومة للمواطنين بشأن موعد انتهاء خطة تخفيف أحمال الكهرباء

أكّد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه خلال الفترة المقبلة عندما يتوفر المزيد من السيولة الدولارية، سيتم الاستغناء عن خطة تخفيف أحمال الكهرباء.

وكشف متحدث الحكومة، أسباب العودة لخطة تخفيف أحمال الكهرباء رغم توافر السيولة الدولارية، قائلا: «قطع الكهرباء أو تخفيف الأحمال الغرض منه الفترة الراهنة مواجهة الضغوط على شبكة الكهرباء، لأن الأخيرة في إطار عملها تعتمد على القود بأنواعه، المازوت أو الغاز الطبيعي».

خطة تخفيف الأحمال

وتابع خلال مداخلة عبر برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة on وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي: «الدولة في إطار الحرص على ترشيد السيولة الدولارية لا زلنا مستمرين في خطة تخفيف الأحمال عقب إجازة عيد الفطر المبارك لمدة ساعتين يوميا».

وواصل: «الدولة تعمل على تحسين الوضع، وبمجرد أن تستطيع الدولة أن تتخلى عن تخفيف الأحمال سيتم الانتهاء منها».

وردا على سؤال «الحديدي» والذي جاء نصه: الحديث عن أزمة السيولة الدولارية كان قبل صفقة رأس الحكمة، وفي أعقاب إبرام الصفقة هناك سيولة دولارية، تحدثت عنها الحكومة يخالف صفقة صندوق النقد والأموال القادمة من الاتحاد الأوروبي، فلماذا الاستمرار في خطة تخفيف الأحمال؟ قال متحدث الحكومة: «الدولة بالفعل تستورد الوقود، لكن مع تزايد الاحتياجات من الكهرباء في ظل المشروعات القومية الكبرى والتوسع العمراني، يتطلب الأمر استيراد المزيد من الوقود وعلى الرغم من أن الدولة استطاعت توفير سيولة دولارية كبيرة، لكن في ذات الوقت تعمل على ترشيد الإنفاق في السيولة الدولارية، لأنه يوجد العديد من المتطلبات مثل استيراد الأدوية والأغذية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج بخلاف الوقود».

تلبية الحد الأدنى من احتياجات المواطن

وأردف: «الدولة تعمل على تلبية الحد الأدنى من احتياجات المواطن الأساسية، ليس الكهرباء فقط ولذلك في ظل الوضع الحالي لا زلنا في تخفيف الأحمال، حتى يتسنى للدولة توفير السيولة الدولارية التي تجنبها اللجوء لتخفيف الأحمال».

واستكمل:« خلال الفترة الماضية السيولة الدولارية التي جرى توفيرها استطاعت الدولة من خلالها القضاء على السوق الموازية، وتوحيد سعر الصرف والإفراج عن السلع الغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج، والوضع تحسن كثيرا ومن ثم الدولة تحاول ترشيد الإنفاق».