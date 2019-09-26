عاجل.. نص بيان النائب العام بشأن وقائع التحريض على التظاهر

أمر النائب العام بإجراء تحقيقات موسعة في وقائع التحريض على التظاهرات بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث؛ لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركة فيها.