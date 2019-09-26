تسجيل الدخول
مصر
حوادث
محافظات
القاهرة الكبرى
سيناء والقناة
عروس البحر
بحري
قبلي
كل أخبار المحافظات
فن وثقافة
اقتصاد
الوطن TV
رياضة
المزيد +
العرب والعالم
سيارات
أي خدمة
تحقيقات وملفات
الملفات التفاعلية
ألبومات الصور
حكاوينا
النسخة الورقية
حظك اليوم
مواقيت الصلاة
حالة الطقس
×
أحدث الأخبار
جها الحرازين: الاحتلال هو الوحيد عالميا ممارسة للتمييز والعنصرية
عاجل.. نص بيان النائب العام بشأن وقائع التحريض على التظاهر
سكرتير مساعد "الوفد": معسكر شباب الحزب هدفه صناعة كوادر سياسية
"الثقافة": "ورا الستارة" مسرح سياسي ساخر تميز بالذكاء الشديد
الإبراشي: الإخوان عاوزين يمسحوا كل تاريخنا.. والمصريون سيحمون مشروعهم
"جنة المتطرفين".. تركيا ملاذ آمن للجماعات الإرهابية وغسيل الأموال
اختيارات الوطن
لماذا قرر "المركزي" خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية في شهر واحد؟
أسرة والد الطفلة "جنة" تكشف مفاجأة في واقعة التعذيب: خالها اغتصبها
من جيشنا صعب إلى هما عايزينها فوضى.. محمد رمضان يواجه الإخوان بالغناء
جاك شيراك.. رحيل صديق مصر
المهمة "إرهاب".. الأداة "قنبلة".. والهدف "تدمير وطن"
البطاقة و"اقتحام" المنازل.. طرق الجيران للتعرف على السكان الجدد
الأكثر قراءة
مكالمة صوتية لمدير مكتب أيمن نور مع قيادي إخواني يحرض على نشر الفوضى
السيسي: لن يتم تشغيل سد النهضة بفرض الأمر الواقع.. ولسنا ضد تنمية إثيوبيا
"مصر مش هتخرب ونازلين الجمعة".. فنانون يعلنون تأييدهم للسيسي والجيش
ساويرس: نصف الحاضرين في صالة الجونة عددهم أكبر من شوية العيال اللي نزلوا الشارع
ربط محاسب ومهندس في شجرة والاعتداء عليهما بالإسماعيلية بسبب طفل
الحياة تعود إلى شارع الصحة فى المطرية بعد القضاء على "الشقة الملعونة"
تسريب صوتي للإرهابي علي بطيخ: "ببشركم بعمل كبير هيهز البلد بجد"
رامي رضوان يعرض وثيقة حصول سيف عبدالفتاح على الجنسية التركية
أسعار الذهب اليوم الخميس 26-9-2019 في مصر
بتر ساق الطفلة "جنة" ضحية تعذيب الجدة في الدقهلية
عاجل