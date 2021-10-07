مصر تدين استهداف الحوثيين مطار أبها وتؤكد دعمها للسعودية

أعربت مصر اليوم الخميس عن بالغ إدانتها واستنكارها لاستهداف ميليشيا الحوثي مساء الأربعاء، مطار أبها بطائرة مُفخخة دون طيار، والتي جرى اعتراضها من قِبل القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، ما أسفر عن عدد من الإصابات وخَلَّفَ بعض الخسائر المادية.

مصر تعلن دعمها ووقوفها بجانب الشقيقة السعودية

وأكدت مصر، حكومة وشعبا، دعمها ووقوفها بجانب الشقيقة السعودية في مواجهة مواصلة ميليشيا الحوثي هجماتها الإرهابية الجبانة التي تستهدف المناطق المدنية والمدنيين الآمنين بالمملكة، وبما يُمثله ذلك من انتهاك سافر لقواعد القانون الدولي وتهديد لأمن وسلامة الطيران المدني والملاحة الجوية والاستقرار في المنطقة.

وتعيد مصر التأكيد على مساندتها لما تتخذه الشقيقة السعودية من تدابير وإجراءات لصون أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمُقيمين على أراضيها إزاء هذه الأعمال العدائية المُستمرة.

«التحالف العربي» يدمر موقع إطلاق المسيرة المفخخة

من جانبه، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تدمير موقع إطلاق المُسيرة المفخخة التي حاولت استهداف مطار أبها الدولي، موضحا أن عملية الاستهداف بمحافظة صعدة شملت منصة الإطلاق وطاقم التفخيخ والإطلاق.

كما أعلن التحالف اعتراض مسيرة مفخخة حاولت تنفيذ هجوم عدائي على مطار أبها، مشيرا إلى إصابات طفيفة لـ 4 من العاملين بالمطار وتهشم زجاج بعض الواجهات.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن، أمس الأربعاء، أن الدفاعات السعودية اعترضت مسيرة مفخخة حوثية حاولت تنفيذ هجوم على مطار أبها الدولي.

وأضاف أن شظايا اعتراض الهجوم تناثرت وسقطت في محيط مطار أبها الداخلي ما أدى إلى الإصابات والتلفيات المذكورة.

وأكد التحالف أن المحاولة الحوثية لاستهداف المدنيين بمطار أبها كمطار مدني تمثل جريمة حرب، مشدداً أن إجراءات عملياتية يتم اتخاذها لتحييد مصادر التهديد المستخدمة في محاولة هجوم مطار أبها.

وكان التحالف أعلن في وقت سابق اعتراض وتدمير مسيرتين في محافظة الجوف اليمينة تم تجهيزهما لتنفيذ عمل عدائي وشيك نحو السعودية.

وأوضح التحالف أنه تم تدمير موقع لميليشيات الحوثي بالجوف يستخدم لتفخيخ وإطلاق المسيرات.