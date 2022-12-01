بنك فيصل الإسلامي يرفع سعر الفائدة على الشهادات.. 13% لـ«الرباعية»

رفع بنك فيصل الإسلامي المصري، سعر الفائدة على الشهادة الرباعية ليصل إلى 13% سنوياً، حسبما أعلن على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

الشهادة الرباعية من بنك فيصل

وأكد بنك فيصل الإسلامي، في بيان صحفي، اليوم، إن الحد الأدنى للشهادة الرباعية 1000 جنيه ومضاعفاتها وذلك دون حد أقصى، مشيراً إلى أن أجل الشهادة هو 4 سنوات، وتجدد بشكل تلقائي، ما لم يُخطر «البنك»، بالإلغاء قبل تاريخ الاستحقاق، عبر التقدم بطلب كتابةً بعدم الرغبة في التجديد.

ويوضح بنك فيصل الإسلامي المصري، أن الشراء مكفول للأفراد الطبيعيين والاعتباريين، سواء كانوا مصريين أو من جنسيات أخرى، كما يمكن الشراء بأسماء القُصر، وإتاحة استردادها بعد 6 أشهر من الإصدار.

الشهادة الدولارية في بنك فيصل

من بين الشهادات الأخرى التي يتيحها بنك فيصل الإسلامي، الشهادة ذات العائد الدولاري، بسعر فائدة 5% سنوياً، وبحد أدنى للشراء 500 دولار، ودورية صرف للعائد ربع سنوي.

ويوفر «البنك»، بحسب ما أعلنه على حسابه بـ«فيس بوك» شهادة «ازدهار» الخماسية، بفئة 1000 جنيه ومضاعفاتها بـ 14% عائد سنوي، مع إتاحة شراء شهادة بنك فيصل الإسلامي من جميع الفروع للأفراد الطبيعيين سواء كانوا مصريين أو أجانب والأشخاص المعنوية، ويجوز الشراء بأسماء القصر «بالولاية / بالوصاية».

شهادة ازدهار

ولفت بنك فيصل إلى أن العائد على شهادة «ازدهار» شهري متغير يصرف تحت التسوية خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي للشراء لحين ظهور نتائج الأعمال الفعلية نهاية كل ربع سنة وتسويتها بحساب العميل.