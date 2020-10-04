بالصور.. "السلك الشائك" يهدد الغزال بالانقراض في الفيوم

يتسبب السلك الشائك، الذي وضعه رهبان دير القديس مكاريوس السكندري المشهور بالدير المنحوت، والذي يقع بوادي الريان بمحافظة الفيوم، حول عين المياه الكبريتية الرابعة، في تهديد الغزال الأبيض المهدد بالانقراض، والمصري المنتشرين في تلك المنطقة؛ إذ أن عيون المياه الكبريتية الرابعة هي المسار الوحيد للغزال بنوعيه، ولكن "رهبان" الدير قاموا بوضع سلك شائك حولها على مساحة 1000 فدان.

وأكد مصدر مسؤول بإدارة المحميات الطبيعية، رفض ذكر اسمه، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه على الرغم من مطالبة إدارتي البيئة والمحميات الطبيعية لـ"الرهبان" أكثر من مرة بإزالة السلك الشائك والسماح للغزال بالمرور في مساره الطبيعي، وعدم تخريب الطبيعة وتعريض الغزال للانقراض لكونه نادرا، إلا أنهم أصروا على مخالفة اتفاقيتهم مع الدولة بشأن الحصول على 3500 فدان كحق انتفاع، مقابل 511 ألف جنيه سنويًا، مع عدم التعدي على المحميات الطبيعية المحيطة بالدير.

وأشار المصدر، إلى أنّ الرهبان قاموا بوضع السلك الشائك على مساحة 1000 فدان حول العين، ثم أنشأوا بوابة وكتبوا علها مزرعة القديس باسخيرون الغليني بدير وادي الريان، ولا يسمحون لأحد بالدخول إلا زوارهم فقط، كما أنهم خالفوا القانون الذي ينص على عدم البناء داخل المحميات الطبيعية، وأنشأوا عدة غرف بمحيط عين المياه الكبريتية الرابعة.

وطالب المصدر، القيادات العليا بضرورة التدخل لوقف نزيف البناء على المحميات الطبيعية، واسترداد تلك المساحات الشاسعة وعيون المياه النادرة من "الرهبان"، وفتحها للزوار كمحمية بيئية طبيعية، والتي تساهم في تنشيط السياحة بالفيوم، وزيادة الدخل القومي للمحافظة.

جدير بالذكر أنّ إدارة البيئة والمحميات الطبيعية بمحافظة الفيوم، كتبت تقريرًا ضد الدير المنحوت بشأن تعدياته على عين المياه الرابعة، ومخالفاته الأخرى، رغم أنها لا تقع داخل سور الدير، ولا تخصهم فهي خاضعة لإدارة المحميات الطبيعية والبيئة.

على جانب آخر، نفى الأنبا إبرام، أن تكون البيئة رفعت تقريرًا للجهات العليا بمخالفات الدير، متسائلا عن هوية من صرح بقيام البيئة بعمل تقرير ضد الدير، مشيرًا إلى أنهم وضعوا السلك الشائك حول عين المياه الكبريتية الرابعة، التي تقع في مواجهة الدير، وعلى الجانب الآخر من الطريق الإقليمي المزمع شقه بتلك المنطقة؛ من أجل حماية العين من الحيوانات، وليس من أجل الاستيلاء عليها.