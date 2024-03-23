صرف منحة عيد الفطر 2024 لجميع العاملين بالحكومة دون استثناء (خاص)

كشفت مصادر حكومية مسؤولة أن منحة عيد الفطر 2024 سيتم صرفها لجميع المصالح والجهات الحكومية ووحدات الإدارات المحلية بالجهاز الإداري للدولة، وشركات وهيئات القطاع العام والأعمال العام.

مفاجآت سارة في منحة عيد الفطر 2024

وأضافت المصادر أن هناك اتجاهًا عامًا، داخل مؤسسات الدولة والجهاز الإداري للدولة، لصرف منحة عيد الفطر2024 لجميع العاملين والموظفين بمختلف درجاتهم الوظيفية، وكوادرهم في كل القطاعات الحكومية والهيئات الخاصة، وذلك تقديرًا من الدولة لظروف الحياة والأوضاع والأعباء المعيشية التي زادات في خلال الفترة الأخيرة.

ولفتت المصادر إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بضرورة تخفيف الأعباء عن المواطنين بشتى الطرق، مؤكدة أن ملايين الأسر المصرية ستستفيد بشكل مباشر من صرف منحة عيد الفطر2024.

توجيهات بصرف منحة عيد الفطر 2024

وأوضحت المصادر أن السلطة المختصة لكل جهة ستُصدر منشورًا للجهة بصرف منحة عيد الفطر المبارك، حيث سيتم تحديد قيمتها حسب اللائحة الداخلية وطبيعة الموارد المالية لكل جهة، لتكون بنسب متفاوتة من جهة لأخرى وبحد أدنى 500 جنيه وبحد أقصى مرتب شهر في كثير من الجهات.

جهات تصرف منحة عيد الفطر مرتب شهر

أوضحت المصادر أن الجهات الحكومية التي ستصرف منحة عيد الفطر 2024 بقيمة مرتب شهر تصل إلى حوالي 10% من إجمالي الجهات والمصالح الحكومية، بينما تتراوح قيمة منحة عيد الفطر في باقي المصالح من 500 إلى 750 جنيهًا.

وكشفت عن بدء صرف منحة عيد الفطر خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك، لإتاحة الفرصة أمام العاملين وأسرهم لشراء مستلزمات العيد.

وكانت «الوطن» قد انفردت، منذ يومين، بنشر أهم الجهات الحكومية التي قررت صرف منحة عيد الفطر للعاملين بها، وهي وزارات الإسكان والأوقاف والشباب والرياضة، والكهرباء وشركات البترول والشركة المصرية للاتصالات والشركة القابضة لمياه الشرب، وشركات الأدوية بالقطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى دواوين الوزارات، ووزارة العدل، وهي الجهات التي تعتاد على صرف منح للعاملين بها في المناسبات الدينية، ومنها منحة عيدي الفطر والأضحى وشهر رمضان والمولد النبوي الشريف.