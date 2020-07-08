أزالوا قوس قزح.. لماذا غيرت مؤسسة "الأضواء" التعليمية شعارها؟

في ظل الحديث عن قضية المثلية الجنسية والعلم الخاص بمؤيديها والمعروف بألوان القوس القزح أو"الرينبو" أجرت مؤسسة "الأضواء" التعليمية، تغييرًا في ألوان الشعار الخاص بكتبها وإصداراتها المختلفة التي اشتهرت بها لتشابهها مع ألوان علم المثلية، وذلك بعد سنوات طوال من وجود الشعار الذي اعتادت عليه الأجيال المختلفة.

ونشرت الصفحة الرسمية لمؤسسة "الأضواء" عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، الشكل الجديد للكتب الخاصة بها، وعلقت قائلة: "شكل جديد بحكاية جديدة .. تابعونا".

مدير العلاقات العامة بنهضة مصر: الأضواء تسعى للتطوير بشكل دائم

حالة من الاعتراض أبداها جمهور السلسلة التعليمية التي تصدر عن دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع والتي تأسست عام 1938، لما وصفوه بضياع "ذكريات الطفولة"، حيث اعتادت الأجيال على هذا الشكل القديم للسلسلة التعليمية، وطالب بعضهم المؤسسة بعدم الالتفات إلى أي مقارنات بين شعار الكتب وألوانه الشبيهة بألوان علم المثلية الجنسية.

وتعليقًا على ذلك، قالت كاملة سلام، مدير العلاقات العامة في دار نهضة مصر، إن سلسلة الأضواء التعليمية تسعى للتطوير المستمر بما يواكب كل العصور من حيث الشكل والمحتوى، وتدخل مرحلة جديدة وتعمل على تقديم حلول تعليمية مبتكرة دائما لجمهورها.

وعن العلاقة بين ألوان شعار السلسلة التعليمية وعلم"الرينبو" رفضت سلام في حديثها لـ"الوطن" التعليق على ذلك، مؤكدة أنه سيتم عقد مؤتمر قريبًا للكشف عن سبب تغيير شكل شعار سلسلة الأضواء للجمهور.