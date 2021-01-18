نائب يهاجم رانيا يوسف: «الشعب لما يشوفها كده مش هيصلي.. ده انحراف»

قال النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، إن بعض الفنانين يسعون في الأرض فسادًا، والذي ينطبق عليهم هذا القول يعرفون أنفسهم جيدًا، قائلاً: «اللي على راسه بطحه من الفنانين يحسس عليها».

وطالب النائب بعودة الفن الهادف مرة أخرى، مثل مسلسل «الاختيار» وفيلم «الممر»، وهما عملان غرسا الوطنية في الشباب والأطفال.

وأضاف «عبد الستار» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الفن الهابط المبتذل نتج عنه العديد من الآثار السلبية على العديد من فئات الشعب المصري خاصه الشباب والأطفال، ومنها الانحراف في السلوكيات والأخلاقيات الموجودة في المجتمع.

«عبد الستار»: 60% من الأعمال الدرامية ثؤثر بالسلب على المجتمع

وأوضح «عبد الستار»، أن الرسالة الفنية تصل لـ110 ملايين مواطن مصري، قائلًا: «لا يعجبني العديد من الأفلام والمسلسلات المصرية لأنها عبارة عن فن مبتذل، وكذلك الأغاني غير هادفة مثل (شيكا وبيكا)، كما أنني أري أن 60 % من الأعمال الدرامية ثؤثر بالسلب على الشعب المصري، وأن النقابات الفنية ووزارة الإعلام ليس لهما دور واضح في هذا الأمر».

وتابع أنه سيتقدم بتشريع قوي يجرم كل الأعمال الهابطة، مشيرًا إلى أن إمام المسجد لن يصلح حال المجتمع أو القس لأنهما يتحدثان منذ مئات السنيين، بل الفن إذا صلح سيصلح حال المجتمع.

وأكمل «عبد الستار» أنه لايعجبه تصرفات أو الفن الذي تقدمه الفنانة رانيا يوسف، ويرى أنها لاتقدم شيئًا مفيدًا للمجتمع المصري ساخرًا: «هوا الشعب هيتعلم إيه من رانيا يوسف، هيفرش المصلية وهيصلي ركعتين لله، ما تقدمه رانيا يوسف وكل من علي شاكلتها هو الانحراف بعينه، لا أعرف الرسالة التي تريد أن توصلها للشعب المصري».

وأكد النائب، أن الحرية مكفولة للجميع داخل مصر، ولكن يجب الحفاظ على العادات والقيم الموروثة في المجتمع، قائلًا: «لو كل واحد عمل اللي عايزه دون رقابة فلا يلام أحد بعد ذلك».