خاص.. أول صورة لمكرم محمد أحمد بعد استقرار حالته الصحية

حصلت "الوطن" على أول صور للكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، أثناء تلقيه العلاج بعد إصابته بجلطة في ذراعه وقدمه، لا سيما بعدما استقرت حالته الصحية، اليوم، ونقله من غرفة العناية المركزة إلى غرفة عادية.

وأكّد مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، أنَّه بصحة جيدة وأنَّ حالته تحسنت كثيرًا، موضحًا أنَّه جرى نقله من غرفة العناية المركزة في مستشفى المعادي العسكري إلى غرفة عادية، اليوم، مبينًا أنَّه يتلقى رعاية طبية واهتمامًا كبيرًا بالمستشفى.

وأضاف "مكرم"، في تصريح خاص لـ"الوطن"، كأول تصريح له عقب إصابته بجلطة، الثلاثاء الماضي، إلى أنه يطمئن قراءه ومحبيه بأن حالته جيدة، وقال بـ"معنويات مرتفعة": "أنا بخير، الحمد لله كويس، وأتمنى من الله ألا تطول هذه الفترة وأن يتم عليَّ الشفاء".

من جانبها قالت السيدة راوية زوجة مكرم محمد أحمد، إنَّ زوجها تماثل للشفاء وأصبح بصحة جيدة مقارنة باليوم الذي مرض فيه، لافتة إلى أنَّه يتحدث مع من حوله كما نُقل من غرفة عناية مركزة إلى غرفة عادية.

وأوضحت في تصريح خاص أنه خضع لجلسة علاج طبيعي اليوم لكن الأطباء منعوا الزيارة عنه حتى يتماثل للشفاء تماما وتطبيقا للإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيرس كورونا.

كان مكرم أصيب بجلطة في ذراعه وقدمه، الثلاثاء الماضي، ونقل إثرها إلى مستشفى العلمين ثم خصصت وزارة الدفاع إسعاف طائر لنقله إلى مستشفى المعادي العسكري.