وزير الخارجية يستعرض طموحات مؤتمر المناخ في لقاء مع شبكة «سي إن بي سي» الأمريكية

استعرض سامح شكري وزير الخارجية، ورئيس مؤتمر المناخ، في لقاء مع شبكة «سي إن بي سي» الأمريكية رؤية مصر لأهم طموحات مؤتمر المناخ COP 27.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبوزيد، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، أن الوزير سامح شكري استعرض كذلك الجهود المبذولة لتحقيق أهداف العمل المناخي الدولي في ظل التحديات الدولية الراهنة.

وسنوافيكم لاحقًا بمزيد من التفاصيل.