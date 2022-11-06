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وزير الخارجية يستعرض طموحات مؤتمر المناخ في لقاء مع شبكة «سي إن بي سي» الأمريكية

كتب:

محمد حسن عامر
06:16 م | الأحد 06 نوفمبر 2022
وزير الخارجية مع شبكة إن بي سي

وزير الخارجية مع شبكة إن بي سي

استعرض سامح شكري وزير الخارجية، ورئيس مؤتمر المناخ، في لقاء مع شبكة «سي إن بي سي» الأمريكية رؤية مصر لأهم طموحات مؤتمر المناخ COP 27.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبوزيد، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، أن الوزير سامح شكري استعرض كذلك الجهود المبذولة لتحقيق أهداف العمل المناخي الدولي في ظل التحديات الدولية الراهنة.

وسنوافيكم لاحقًا بمزيد من التفاصيل.

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بقلم محمد حسن عامر