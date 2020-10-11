فيديو.. أول عمل فني تشارك فيه منى فاروق بعد أزمة فيديوهات خالد يوسف

أعلنت الفنانة منى فاروق عبر إنستجرام، مشاركتها في فيديو كليب يحمل عنوان "بالمختصر" مع المطرب ماجد البنا.

ونشرت منى الفيديو كليب عبر حسابها بإنستجرام وعلقت قائلة "أول مشاركة ليا في فيديو كليب مع المطرب ماجد البنا والمخرج نور الشمالي.. يا رب يعجبكم".

ونشرت منى فاروق فبراير الماضي فيديو تهدد فيه بالانتحار، وذلك بعد نظرة المجتمع لها بطريقة سلبية لا تخلو من التنمر، بسبب واقعة فيديوهات خالد يوسف.

وقالت منى لـ"الوطن" إنها تقيم حاليا في دبي، وتحتاج إلى دعاء الجميع وتضامنهم معها حتى تستطيع العودة إلى حياتها الطبيعية.

جدير بالذكر أن منى تفاعل معها عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها للفيديو.

وأثارت الممثلة منى فاروق، الجدل بعدما نشرت فيديو لها، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، التي هددت فيه بالانتحار، قائلة وهي تبكي: "أنا غلطت لكن ليه محدش قابلني، أنا منهارة ومهما حاولت أعمل قوية أنا مش قوية هو مفيش حد بيغلط فيكم؟".

وأضافت: "الفرق بيني وبينكم إن ربنا شال ستره من عليا لكن انتم لسه، أنا نفسي أرجع أعيش سليمة تاني، محدش بيطبطب عليا، بقيت لوحدي مقداميش حل غير الموت".

وبعدها نشرت صوره للكعبة وعلقت "يا رب اكتب لي عمره".