اللجنة العليا للحج والعمرة السعودية تزف خبرا سارا للمصريين

أعلن ناصر تركي، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة السعودية، إن مصر مستعدة لجميع الاشتراطات التي وضعتها المملكة العربية السعودية، مؤكدا أن المعتمر الذي سيذهب لأداء العمرة سيتم عمل تحليل «pcr» له في الذهاب والعودة.

وأضاف ناصر تركي، خلال تصريحات تليفزيونية، أن وزارة الصحة المصرية تنسق مع نظيرتها الصحة السعودية، مشيرا إلى أن جمهورية مصر العربية مستعدة لموسم العمرة المقبل مع التوسع في حصول المواطنين على لقاح فيروس كورونا.

السعودية اشترطت احتواء الغرفة على فردين

وأوضح عضو اللجنة العليا للحج والعمرة السعودية، أن أسعار الحج والعمرة سترتفع لأن السعودية، اشترطت أن تحتوي الغرفة على فردين فقط، مؤكدا أن جميع المنصات السعودية التي تقوم على عملية الحج والعمرة هي قطاع خاص، وسيكون التعامل إلكترونيا من خلال منصة «مقام» المملوكة للمملكة العربية السعودية.

فيما قال سعد بن جميل القرشي، مستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة السعودية ، أن أي معتمر مطلوب منه الحصول علي جرعتين من لقاح كورونا لأداء العمرة، مؤكدا أن فتح باب استقبال المعتمرين سيتم خلال أيام.

السعودية بدأت في تخفيف الإجراءات الاحترازية

وأشار مستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة السعودية، إلى أن المملكة العربية السعودية بدأت في تخفيف الإجراءات الاحترازية.

ويشهد المسجد الحرام توافد أعداد كبيرة من المعتمرين والمصلين، لأداء مناسك العمرة والصلاة في المسجد الحرام، بعد قرار رفع الطاقة الاستيعابية، وسط منظومة من الخدمات والإجراءات الاحترازية، التي هيأتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وجندت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لاستقبال المصلين والمعتمرين 780 موظفا لعمليات التفويج، و200 موظف لمراقبة الأبواب، و500 كادر أمني مدني لتنفيذ خطط الطوارئ والسلامة بالتنسيق مع الجهات المعنية، بحسب وكالة الأنباء السعودية «واس».

وبحسب بيان رسمي، تعمل فرق الغسيل والتطهير والتعقيم على غسل وتطهير المسجد الحرام 10 مرات يوميا، من خلال أكثر من 4000 عامل وعاملة، إضافة إلى أكثر من 500 جهاز آلي لتعقيم الأيادي بخاصية الاستشعار و20 جهاز بايوكير، و11 روبوتا ذكيا للتعقيم، و550 مضخة تعقيم يدوية.