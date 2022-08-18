المتهم بقتل صديقه في قنا يعترف: «كنت بعرفه إن الرجولة مش كلام»

«كنت بعلمه الأدب، وبربيه، أصله نسي كل حاجة، عرفته إن الرجولة مش كلام»، بهذه الكلمات أجاب «ياسر. ف»، 34 سنة، عامل، على سؤال المحقق عن سبب قتله صديقه السابق «سيد»، 32 سنة، بطعنة سكين أودت بحياته عقب نقله للمستشفى.

وفي التحقيقات، واصل المتهم بقتل صديقه، حسبما ذكرت مصادر أمنية لـ«الوطن» سرد تفاصيل الجريمة بقوله: «كان صاحبي وإحنا أصلا عشرة عمر، بس كان دايما متعود ياخد وميديش، يستلف مني وميردش، أتزنق ألجأ له يقفل بابه في وشي»، مشيرا إلى أنه رغم ذلك كان وفيا للمجني عليه وأقرضه مبلغا ماليا، وعندما احتاج إلى المبلغ لإجراء صيانة في منزله، رفض رده: «قال لي الظروف والحكاية والرواية، أجيبه شمال يمين، مفيش».

مشادة قبل الجريمة

وتابع المتهم أنه كان يعرف أن صديقه، يدخر أموالا من التوك توك الذي يملكه، لكنه «بيستخسر فيا فلوسي، كلمت واحد صاحبي اسمه، كي يتوسط لحل الخلاف، ووافق وكلمه واتفقنا على ميعاد».

في الموعد المحدد للقاء حضر المجني عليه بالـ«توك توك»، ركبنا معاه واتمشينا على طريق زراعي، موضحا أن الصديق خلال الحديث رفض تحديد أي موعد لرد المبلغ، «قلت له أنت مش راجل، رد وقالي أنت اللي هتعلمني الرجولة، الدم فار في نفوخي، كان معايا سكينة، طلعتها ورشقتها في بطنه»، مشيرا إلى أنه لم يكن يخطط لقتله.

فريق بحث من الأمن العام

وذكرت التحريات أنه تبلغ لمركز شرطة دشنا بمديرية أمن قنا من أحد المستشفيات باستقبالها سائق مركبة «توك توك» ومقيم بدائرة المركز مُصاب بجرح قطعي وتوفى متأثراً بإصابته تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين مقيمان بدائرة المركز تم استهداف المتهمين وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وذلك لوجود خلافات بينهما والمجني عليه، حيث استدرجاه واستقلا مركبة «توك توك» رفقته وحال وصولهما لمحل الواقعة حدثت بينهم مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، قام خلالها أحد المتهمين بطعن المجني عليه بسلاح أبيض «سكين»، فأحدث إصابته ولاذا بالفرار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهمين للنيابة التي تولت التحقيق، وأمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة القضية.