ما هي نوعية الصواريخ المتوقع أن تطلقها إيران ضد إسرائيل؟.. تعرف بـ«المجنحة»

يترقب العالم الضربة الإيرانية المنتظرة ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، ردًا على استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق ومقتل مسؤول إيراني بارز. وفي وقت تحاول فيه دول العالم السيطرة على التوترات في الشرق الأوسط، أعلنت شبكتا «CNN» و«ABC» الأمريكيتين أن إيران جهزت ما يقرب من 100 صاروخ كروز لضرب إسرائيل.

وبحسب مصدران لشبكة «CNN»، لاحظت واشنطن تحرك أصول عسكرية تشمل طائرات وصواريخ كروز، وهو ما يشير لاستعدادها الكامل لمهاجمة أهداف إسرائيلية داخل أراضيها.

معلومات عن صاروخ كروز

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أبرز المعلومات عن صواريخ كروز، والتي قد تستخدمها إيران لضرب مواقع إسرائيلية:

- صاروخ مجنح صغير الحجم، ويطلق من أي مكان.

- لا يتجاوز طوله 5 أمتار.

- يمكن أن يرتفع لـ3.600 متر.

- يصل مدى صواريخ كروز لـ2500 كم.

- تحمل صواريخ كروز رأسًا حربيًا أو مواد يصل وزنها لـ450 كيلوجرامًا، كما تحمل رؤوسًا نووية أيضًا، وتضرب الأهداف بدقة عالية.

- له قدرة عالية على إصابة الأهداف المتحركة.

- يستهدف المواقع الحصينة ويصيبها.

- يتميز بفاعلية كبرى في تفادى الوسائل الدفاعية.

- يمكن لصاروخ كروز ضرب وهدم مبنى كامل.

- تستخدم العديد من دول العالم.

- سرعته لا تتجاوز 880 كيلومترًا في الساعة.

واشنطن ستعترض أي صاروخ تضربه إيران

وبحسب مسؤول استخباراتي، فإن الولايات المتحدة الأمريكية تتوقع أن تنفذ إيران ضربات قوية داخل إسرائيل، وستحاول واشنطن بقدر الإمكان اعتراض أي صاروخ تضربه إيران على دولة الاحتلال الإسرائيلي.

واشنطن أرسلت تعزيزات إلى الشرق الأوسط

من جانبه، أعلن مسؤولون أمريكيون أن واشنطن أرسلت تعزيزات إلى الشرق الأوسط، بسبب التهديدات الإيرانية الأخيرة بشأن ضرب دولة الاحتلال الإسرائيلي، ردًا على الهجوم الإسرائيلي السابق على القنصلية الإيرانية في دمشق، والتي أدت إلى مقتل مسؤول إيراني كبير، بحسب ما أعلنته قناة «القاهرة الإخبارية».