عصام السقا لـ«الوطن»: أصبت بارتجاج في المخ أثناء تصوير جعفر العمدة

كشف الفنان عصام السقا عن إصابته بارتجاج في المخ أثناء تصوير أحد مشاهد الحركة من مسلسله جعفر العمدة المعروض حالياً في سباق دراما رمضان الحالي.

وروى عصام السقا لـ«الوطن» تفاصيل الواقعة قائلاً: تعرضت للإصابة في مشهد خناقة «نعيم» مع شوقي فتح الله، وهذا المشهد تم تصويره في التاسعة مساءاً، ولكني أجريت بروفات مع عصام الوريث، مصمم مشاهد الحركة، من الساعة الحادية عشر صباحاً من اليوم نفسه.

وأضاف: كنت متحمساً للمشهد ومشحوناً مما حدث لـ سيد في الوقت نفسه، وقد تدربت عليه لمدة 7 ساعات تقريباً، وبعدها أجرينا بروفة للمشهد قبل انطلاق تصويره، من المفترض أن أحمل شوقي وألف بجسده ونقع سوياً، ولكن يبدو أن منذر رياحنة «ريح عليا شوية»، ما تسبب في ارتطام مؤخرة رأسي بالأسفلت.

السقا: كل الموجودين بـ«اللوكيشن» سمعوا صوت ارتطام رأسي بالأسفلت

وتابع السقا في حديثه قائلاً: لا يوجد أحد في اللوكيشن لم يسمع صوت الارتطام، لدرجة أن محمد سامي أتى مسرعاً بعد سماعه لما حدث عبر «المايك»، واحتضنني وقرر إنهاء التصوير للاطمئنان عليّ، ولكني رفضت وأصررت على استكمال تصوير المشهد إلى نهايته.

واستطرد في حديثه بقوله: شعرت بـ«زنة» ظلت تلازمني مع آلام مبرحة، واتجهت إلى المستشفى بعد انتهاء التصوير، والحمد لله على عدم تعرضي لأي مكروه جراء هذا المشهد.

قائمة أبطال مسلسل جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة من بطولة محمد رمضان، وهالة صدقي، ومي كساب، وإيمان العاصي، ومنة فضالي، وزينة، وأحمد داش، وطارق النهري، وأحمد عبدالله، وسلوى عثمان، وجوري بكر وكوكبة من النجوم، من تأليف وإخراج محمد سامي.