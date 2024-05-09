يحيى الفخراني وياسر جلال ومي عمر يقدمون واجب العزاء في والدة كريم عبد العزيز

يقام حاليا عزاء السيدة سهير عبد العزيز، والدة الفنان كريم عبد العزيز، في مسجد الشرطة، بمنطقة الشيح زايد، بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني.

حضور فني كبير في عزاء والدة كريم عبد العزيز

ووصل منذ قليل يحيى الفخراني، وبسمة، ومنة فضالي، والمخرج محمد دياب، أحمد فتحي، لبلبة ومادلين طبر، أحمد بدير، ميرنا نور الدين، الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الأسبق، ونسرين إمام، وأكرم حسني، دنيا عبد العزيز، وعلاء مرسي، وأمير صلاح الدين، وياسر جلال.

كما حضر أيضا الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، والمخرج محمد ياسين، والمخرج أحمد عادل عوض، ومي عمر، ومصطفى كامل، وأشرف عبد الباقي، ولطيفة، وإلهام شاهين، ورانيا فريد شوقي، وخالد زكي، وصلاح عبدالله، وإيمان العاصي، ونور إيهاب، وإيهاب فهمي، وهشام ماجد، وأحمد أمين.

وحضر في وقت سابق، أحمد حلمي، أحمد السقا، دينا فؤاد، والدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، ليكونوا أول حضور عزاء والدة كريم عبد العزيز، بجانب حضور مصطفى شعبان، ومحمد رجب، ومنة شلبي، نيللي كريم وزوجها هشام عاشور، وعزيز الشافعي، وتامر حسين، ولقاء الخميسي، ومادلين طبر، ورانيا فريد شوقي والمخرج أمير رمسيس، والإعلامي عمرو الليثي.