مبادرة «أليف» تنظم مؤتمرا للتوعية بحقوق الحيوان بحضور شيرين رضا السبت

أعلنت مبادرة شارع أليف، تنظيم مؤتمر إطلاق أول حملة من المبادرة، التي تستهدف التوعية بحقوق الحيوان من كل الجوانب، إذ تتولى الحملة، مسئولية التوعية بحقوق الحيوان، وواجب الإنسان نحو تلك الكائنات، للحفاظ على استقرار النظام الأيكولوجي، ومن ثم تغيير وجهة النظر السائدة بوحشية الحيوانات، ونبذ العنف تجاه الحيوان، وتشجيع الجهات المعنية بحقوق الحيوان، لتفعيل وتعزيز دورها من خلال تقديم المساعدة والإشراف والمتابعة، ذلك فضلا عن تشجيع سن القوانين الرادعة للعنف ضد الحيوان.

وأوضح بيان صادر عن المبادرة، أن المؤتمر يشهد حضور نخبة من أعضاء من مجلس النواب، فضلا عن الفنانين شيرين رضا، إيمي سمير غانم، هنا الزاهد، هدى المفتي، رامي جمال، ناهد السباعي، شيرين حمدي، بدرية طلبة، مع كل من الأبطال الأوليمبين (هداية ملاك- جيانا فاروق)، والدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

موعد المؤتمر

يقام المؤتمر يوم السبت المقبل 19 مارس في تمام الساعة 11 صباحا، بأحد فنادق التجمع الخامس.

وتعتبر شيرين رضا، من أبرز الأصوات المنادية بالرفق بالحيوان، لهذا السبب كرمتها سفارة صربيا بالقاهرة، تقديرا لجهودها في حماية حقوق الحيوان بمصر، في ديسمبر الماضي، وعبرت شيرين رضا عن سعادتها بهذا التكريم، خلال منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلة: «أنا سعيدة للغاية، وسعداء بتكريم سفارة صربيا، وبلدي الثاني صربيا، تقديرا لمشاركتي في السينما والتليفزيون وحماية حقوق الحيوان في مصر شكرًا لكل من حضر الليلة وجعل هذا المساء مميزًا للغاية».

شيرين رضا تنادي بالرفق بالحيوان

كما دأبت شيرين رضا على التوعية بحقوق الحيوان، ووجهت رسالة إلى عدد من المسؤولين، للنظر في قانون الرفق بالحيوان، منذ عامين من خلال تغريدة لها عبر حسابها بموقع «تويتر»: «نداء إلي المسئولين برجاء النظر في إصدار قانون للرفق بالحيوان وإيجاد مأرب وإطعامهم ومنع أذيتهم، الرفق بالحيوان هو مفهوم إنساني غايه في الحساسية، فيجب أن نفكر فيما لا يستطيع أن يشتكي أو يعبر عن أوجاعه و ألمه أو جوعه».